Chelsea vai ter de vender e Bayern está na pole position

Kai Havertz interessa ao clube bávaro, que está disposto a oferecer 50 milhões de euros. Internacional alemão custou 80 milhões no verão de 2020

Herói da final da Champions de 2021, realizada no Estádio do Dragão, Kai Havertz vai perder espaço com as chegadas de vários reforços para o último terço do Chelsea. O Bayern está atento.

De acordo com a Sky, os bávaros estariam dispostos a oferecer até 50 milhões pelo internacional alemão, que não tem sido indiscutível para Potter e que poderá ser ainda menos com as contratações de João Félix, Fofana, Mudryk e, aparentemente, Madueke.

Kai Havertz, que marcou o golo da vitória no último grande título do Chelsea, diante do Manchester City, na primavera de 2021, custou 80 milhões de euros aos blues, há dois anos e meio.