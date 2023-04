Chelsea: um possível golpe no Barcelona além de Rúben Amorim

Gavi com a camisola do Barcelona

Treinador do Sporting volta a ser apontado a Londres, onde estará em marcha uma operação para garantir Gavi.

Depois de investir muitos milhões de euros em contratações de jogadores, entre eles os 121 para levar Enzo Fernández do Benfica, o Chelsea promete voltar ao ataque no mercado de verão.

Segundo o jornal As, o clube londrino está atento a Gavi e o médio de 18 anos pode não só vir a ser um dos mais bem pagos no plantel, como também da Premier League.

A informação indica ainda que o empresário do jogador, Iván De La Peña, já terá reunido com os responsáveis do Chelsea, tendo agora agendado nova reunião com Todd Boehly, dono do clube londrino.

Gavi começou a época com contrato de formação, tendo, mais tarde, renovado até setembro de 2026. O problema surgiu com a decisão da La Liga de cancelar a renovação de Gavi, remetendo o médio para o contrato anterior. Caso o Barcelona não reverta a situação, o destino do jovem poderá passar por uma saída a custo zero no mercado de verão. O Chelsea parece bem encaminhado para liderar a corrida pelo espanhol.

Recorde-se que a imprensa inglesa, por outro lado, garante que o Chelsea já entrou em contactos com Rúben Amorim, tendo em vista o comando técnico da próxima temporada.