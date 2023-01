Chelsea: um alvo além de Enzo e com promessa milionária pelo meio

Mudryk é uma estrela do futebol ucraniano

Mudryk é igualmente cobiçado pelo Arsenal, que já tentou, mas não conseguiu convencer o Shakhtar Donetsk.

Nem só de Enzo Fernández se fala quando o assunto é o mercado de transferências no Chelsea. O clube londrino, segundo a imprensa internacional, está igualmente atento a Mudryk, estrela do futebol ucraniano e do Shakhtar Donetsk.

Segundo escreve o Daily Mirror, o emblema inglês prometeu ao Shakhtar superar qualquer oferta que seja feita pelo avançado de 22 anos. As últimas informações dizem-nos que o Arsenal já se chegou à frente, mas as propostas de 60 e 70 milhões de euros foram recusadas - o preço estará fixado nos 100.

Mudryk está a protagonizar uma grande temporada, com dez golos e oito assistências em 18 jogos já realizados.