Nkunku terá já um acordo para rumar a Londres.

Christopher Nkunku terá assinado um acordo pré-contratual para se juntar ao Chelsea na próxima temporada.

De acordo com David Ornstein, jornalista do The Athletic especializado em transferências, o Chelsea terá decidido pagar a cláusula do jogador (60 milhões de euros) e que só entrará em vigor no próximo verão.

O companheiro de André Silva marcou oito golos e fez uma assistência em 12 jogos pelo Leipzig, nesta temporada. Em 2021/22, marcou 35 golos e fez 20 assistências em 52 presenças.