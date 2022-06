Chelsea tem na Premier League o substituto pensado para Lukaku

Raheem Sterling encarado com muito interesse por Tuchel e pelos londrinos, que se começam a preparar para o regresso de Romelu Lukaku ao Inter

O regresso de Romelu Lukaku ao Chelsea não foi o mais pacífico de todos. O belga, que custou mais de 100 milhões no último verão, não foi indiscutível, teve problemas com Tuchel e, a meio da época, admitiu voltar ao Inter. A saída é, por isso, uma grande possibilidade e os blues vão já estudando alternativas.

De acordo com o Daily Mirror, o jogador que mais interessa ao Chelsea para suprir a bem provável saída de Lukaku é Raheem Sterling, que não deverá mesmo continuar no Manchester City, depois do clube ter acertado as contrações de Álvarez e Haaland para o ataque.

Thomas Tuchel aprecia as qualidades do jogador, que termina contrato já no próximo ano, o que pode facilitar as negociações.

Raheem Sterling, no Etihad desde 2015, leva 339 jogos e 131 golos marcados pelos citizens. O internacional inglês é um dos poucos jogadores do plantel que já conquistou quatro títulos de campeão.