Chelsea também pensa em Mbappé

Clube inglês não está convencido com a possibilidade de manter Lukaku nem com investir em Vlahovic

O Chelsea pretende reforçar o ataque a Kylian Mbappé é um dos alvos.

O clube inglês não está convencido com a possibilidade de manter Lukaku no plantel, nem com investir em Vlahovic, da Juventus.

Contudo, sabe-se que o PSG pretende uma venda e segundo vários meios, o Chelsea, conhecedor das intenções do jogador de rumar ao Real Madrid e as suas negas a negociar com outros clubes, pretende apenas um empréstimo.

Um negócio não é fácil de concluir e, aparentemente, dependerá de o Real Madrid avançar já por Mbappé ou não.