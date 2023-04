Chelsea sem descanso: nova derrota, Potter pressionado, Nagelsmann à espreita

Blues estão na segunda metade da tabela e o regresso dos maus resultados deixa Graham Potter sem grande margem de erro, a poucos dias da eliminatória dos quartos-de-final da Liga dos Campeões, diante do Real Madrid

Os maus resultados voltaram a fazer parte da realidade do Chelsea. Quando a equipa parecia recuperada depois do apuramento na Champions, dois jogos em casa, incluindo a derrota contra o Aston Villa, por 0-2, neste último sábado, fizeram soar os alarmes. Graham Potter é, cada vez mais, um treinador pressionado.

De acordo com Fabrizio Romano, a direção dos blues começa a perder a paciência e a confiança com o técnico inglês, que soma maus resultados e que não consegue evitar uma classificação embaraçosa, à entrada para as últimas jornadas da Premier League: 11º lugar.

O facto de Julian Nagelsmann ser um treinador livre deixa, também, os blues com dores de cabeça, uma vez que o jovem alemão é um desejo antigo em Stamford Bridge.