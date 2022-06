Chelsea renova com Billy Gilmour, jovem médio escocês, até 2024

O jogador de 21 anos atuou na temporada passada no Norwich, pelo qual cumpriu 28 jogos, 24 dos quais na Premier League, prova em que o clube terminou no 20.º e último lugar, sendo despromovido

O Chelsea, terceiro classificado da edição 2021/22 da Liga inglesa de futebol, anunciou hoje a renovação do médio internacional escocês Billy Gilmour por dois anos, até 2024.

O jogador de 21 anos atuou a temporada passada no Norwich, pelo qual cumpriu 28 jogos, 24 dos quais na Premier League, prova em que o clube terminou no 20.º e último lugar, sendo despromovido.

Ao serviço do Chelsea, disputou 22 jogos desde a estreia, em agosto de 2019, com 18 anos.