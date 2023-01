Chelsea regressa às vitórias na Premier League frente ao Crystal Palace

Sem João Félix, os blues venceram em casa no mesmo dia em que anunciaram a contratação de Mudryk, que marcou presença em Stamford Bridge e até cumprimentou os adeptos ao intervalo.

O Chelsea, sem João Félix (castigado), regressou este domingo às vitórias na Premier League, ao bater em casa o Crystal Palace por 1-0, em jogo da 20.ª jornada da competição.

No mesmo dia em que anunciaram a contratação de Mykhaylo Mudryk ao Shakhtar Donetsk, num negócio que poderá ascender a 100 milhões de euros, com o extremo ucraniano a marcar presença em Stamford Bridge - cumprimentou os adeptos ao intervalo - a vitória foi decidida com um golo de Kai Havertz, aos 64 minutos.

O Chelsea continua desta forma na décima posição da Premier League, mas com os mesmos 28 pontos do Liverpool (nono), e a dez pontos da zona que confere acesso à próxima edição da Liga dos Campeões. Já o Crystal Palace segue no 12.º posto, com 22.