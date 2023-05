"Chelsea recuperou a confiança? Este é o primeiro passo, existe talento aqui"

Declarações de Frank Lampard, treinador dos blues, após o Bournemouth-Chelsea (1-3), jogo relativo à 35.ª jornada da Premier League.

Regresso às vitórias: "Estou contente, recuperámos de um série muito dura. Tem sido um ano duro e há muito trabalho pela frente. Mas a exibição e o resultado são muito bons, merecíamos vencer o jogo. É um bom passo em frente dos rapazes. Após termos trabalhado no duro para sair do lugar onde estávamos... estou muito feliz".

Os suplentes Ziyech, Sterling e João Félix tiveram influência direta nos golos do Chelsea na segunda parte: "No jogo moderno, estas alterações são enormes. É importante que tenhamos gente no plantel que sinta que pode entrar e afetar o jogo. Temos trabalhado nesse sentido e acho que cada um deles conseguiu isso. João Félix conseguiu o seu golo e todos eles estiveram envolvidos de forma ativa no jogo. É essa a competitividade que precisamos se queremos competir ao nível que queremos".

Bournemouth reclamou de um penálti por assinalar: "À primeira vista, pensei que não era. Se vocês dizem que não é e o VAR também, isso chega para mim. Talvez merecêssemos uma pontinha de sorte, caso tenha sido isso".

A equipa recuperou a confiança? "Eu não sei porque é que os jogadores não a têm, há alguns jovens que trouxemos para a equipa e não interessa se venceste o Mundial ou se estás a estrear-te na Premier League. Há alguns jogadores que procuram recuperar a confiança. Eu entendo que, enquanto grupo, estejamos à procura de ganhar ritmo e confiança e que isso possa ser difícil. Este é o primeiro passo e não será nada fácil a partir daqui, mas existe talento aqui os jogadores precisam de se unir para conseguirmos atingir aquilo que queremos".

