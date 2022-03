Governo alivia medidas e Chelsea pode ter mais de 100 milhões até final da época

Invasão da russa à Ucrânia com fortes implicações no Chelsea

Governo decidiu aliviar medidas, após as várias sanções aplicadas a Abramovich, que acabaram por ter reflexos na vida do clube.

As várias e duras sanções do Governo britânico a Roman Abramovich colocaram em causa a saúde financeira do Chelsea para os próximos meses, mas os blues vão ser compensados e já está preparado um pacote de mais de 100 milhões para ajudar o clube.

Segundo o The Sun, o Governo britânico vai ajudar o Chelsea a desbloquear cerca de 130 milhões de euros que servirão para cobrir as despesas do clube até ao final da temporada. O valor é contabilizado e surge de direitos televisivos (mais de 41 milhões) e prémios. Neste último ponto, o Chelsea encaixa 46 milhões se segurar o terceiro lugar do campeonato e mais de 40 se revalidar o título europeu.

Nos últimos dias, entre sanções e proibições ao seu anterior dono, o Chelsea perdeu também vários patrocínios, incluindo o da "Three", marca que aparecia, inclusivamente, nas camisolas dos blues durante as últimas duas temporadas.