Chelsea pulveriza máximo de dinheiro investido por um clube na mesma temporada

O Chelsea renovou o recorde de dinheiro investido por um clube na mesma época, ao gastar 329,5 milhões de euros no mercado de inverno, que fechou na terça-feira, após 281,99 milhões no verão último, para um total de 611,49 milhões.

Cerca de um quinto dessa verba procede da compra do médio argentino Enzo Fernández ao Benfica, que motivou os "blues" a pagarem 121 milhões, um milhão acima da cláusula de rescisão, na reta final da janela de inverno em prol do reforço mais caro da sua história.

Os bolsos ilimitados do Chelsea derivam do consórcio encabeçado pelo multimilionário norte-americano Todd Boehly, que adquiriu igualmente Mykhaylo Mudryk (ex-Shakhtar Donetsk, 70 milhões), Benoît Badiashile (ex-Mónaco, 38), Noni Madueke (ex-PSV Eindhoven, 35), Malo Gusto (ex-Lyon, 30), Andrey Santos (ex-Vasco da Gama, 12,5), David Datro Fofana (ex-Molde, 12) e João Félix, cujo empréstimo do Atlético de Madrid valeu 11 milhões.

O detalhe dos inusitados vínculos a longo prazo - a título exemplificativo, Enzo e Mudryk assinaram até junho de 2031 - faz com que os londrinos estendam a amortização de uma operação por um maior período, contornando as regras do fair-play financeiro da UEFA.

No pódio de gastos na Premier League seguem-se Southampton e o líder Arsenal, novo clube de Jakub Kiwior (ex-Spezia, 25 milhões), Leandro Trossard (ex-Brighton, 24) e Jorginho (ex-Chelsea, 11,3), que cedeu Cédric Soares ao Fulham, de Marco Silva.

Newcastle, Liverpool e Manchester City acolheram Anthony Gordon (ex-Everton, 45,6), Cody Gakpo (ex-PSV, 42) e Máximo Perrone (ex-Vélez, 11), respetivamente, enquanto Arnaut Danjuma (ex-Villarreal) e Pedro Porro (ex-Sporting) foram cedidos ao Tottenham.

Depois de ter rescindido com Cristiano Ronaldo, que rumou aos sauditas do Al Nassr e se converteu no atleta com o ordenado mais alto de sempre na modalidade, o Manchester United também optou por acertar empréstimos, tendo unido na reta final Marcel Sabitzer (ex-Bayern Munique) a Wout Weghorst (ex-Burnley) e Jack Butland (ex-Crystal Palace)