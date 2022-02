Chelsea pronuncia-se: "Todas as pessoas do clube estão a rezar pela paz na Ucrânia"

O Chelsea emitiu este domingo um comunicado em que manifesta solidariedade com as pessoas que estão a sofrer na Guerra da Ucrânia.

Na manhã deste domingo, o Chelsea emitiu um curto comunicado em que diz que "todas as pessoas do clube estão a rezar pela paz" na Ucrânia.

"A situação na Ucrânia é horrível e devastadora. Os pensamentos do Chelsea estão com todas as pessoas na Ucrânia. Todas as pessoas do clube estão a rezar pela paz", pode ler-se.

No sábado, recorde-se, o russo Roman Abramovic, dono dos blues, entregou a gestão do Chelsea à fundação de caridade do emblema inglês.