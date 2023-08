Chelsea procura substituto de Kepa na Ligue 1

Kasper Schmeichel, guarda-redes do Nice

Kepa Arrizabalaga está a caminho do Real Madrid.

Segundo a imprensa inglesa, o Chelsea está interessado no guarda-redes do Nice e da seleção dinamarquesa Kasper Schmeichel.

O The Guardian garante que o clube inglês está prestes a concluir o negócio de compra do jogador, sendo que o guarda-redes dinamarquês poderia cobrir a eventual saída do espanhol Kepa Arrizabalaga, que está perto de ser emprestado ao Real Madrid.

Kasper Schmeichel, de 36 anos, é filho do mítico guarda-redes dinamarquês Peter Schmeichel.

O guardião joga no Nice desde o verão de 2022, tendo-se transferido do Leicester City.

Kasper disputou 46 jogos pelo clube em todas as provas e sofreu 47 golos, sendo que náo sofreu qualquer golo em 13 partidas. Antes, Schmeichel também jogou pelo Manchester City, Darlington, Bury, Falkirk, Cardiff City, Coventry City, Notts County e Leeds United.

Para além disso, joga ainda pela seleção dinamarquesa desde 2013.