Notícia em Espanha: Chelsea tem Messi na mira e solicitou uma reunião

Jornal espanhol refere que Abramovich fez contactos com um intermediário inglês com vista a abordar o ex-Barça e propôr-lhe novo desafio na carreira

Roman Abramovich, proprietário russo do Chelsea (Premier League), solicitou uma reunião, avança o jornal 'AS' com Jorge Messi, pai e empresário do craque argentino Lionel, para saber quais as condições exigidas para a contratação do filho.

A publicação espanhola refere que o líder do emblema de Londres fez, na noite da última quinta-feira, dia em que o Barcelona anunciou a não continuidade de Messi no clube catalão, contactos com um intermediário inglês com vista a um processo negocial.

Segundo o 'AS', Abramovich considera ter mais hipóteses para conseguir contratar o astro argentino do que o bilionário Manchester City, um dos eventuais destinos de Messi, pois adquiriu o Jack Grealish por 100 milhões de euros e é apontado como a nova "casa" do extremamente valioso Harry Kane.

O jornal desportivo de Espanha nota, ainda, que o Chelsea, não obstante o suposto interesse na contratação de Lionel Messi, de 34 anos de idade, deseja avançar, ainda assim, para as negociações de compra do atacante belga Romelu Lukaku (Inter).

O Barcelona anunciou, na quinta-feira, que Messi não prosseguiria em Camp Nou, face a "obstáculos financeiros e estruturais" surgidos com os limites salariais impostos pela La liga, ainda que tenha chegado a acordo com a direção culé para se manter por mais cinco anos.

Em breve, o experiente e consagrado craque argentino, que venceu a Copa América no passado mês de julho, vai experimentar um novo clube, pela primeira vez, na carreira. Para trás, ficaram 672 golos, 778 jogos e 34 títulos com a camisola blaugrana.