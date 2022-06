Chelsea pretende cobrir saídas de Rudiger e Christensen com central da Juventus

De acordo com a Sky Sports italiana, os blues estão interessados em Matthijs de Ligt

O Chelsea, depois de perder Antonio Rudiger para o Real Madrid e Andreas Christensen, ao que tudo indica, para o Barcelona, está a procura de reforçar o setor defensivo e, de acordo com a Sky Sports italiana, está interessado na contratação de Matthijs de Ligt, central da Juventus.

O internacional neerlandês de 22 anos leva três temporadas ao serviço da Vecchia Signora, onde realizou 42 jogos (três golos e uma assistência) em 2021/22 e, em Turim só aceitarão a sua saída mediante o pagamento de um valor próximo à cláusula de rescisão, fixada em 120 milhões de euros.

Segundo a mesma fonte, também o Manchester United está de olho no central que foi uma peça fundamental na excelente campanha europeia do Ajax na época 2018/19, que chegou às meias-finais da Liga dos Campeões.

Com contrato com a Juventus até 2024, De Ligt conquistou uma Serie A e uma Taça de Itália desde que reforçou o clube no verão de 2019, a troco de 75 milhões de euros.