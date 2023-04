Chelsea prepara reunião com o Inter com dois tópicos em mente

De acordo com o Evening Standard, os blues pretendem discutir o futuro de Romelu Lukaku, que está prestes a terminar o seu empréstimo nos italianos e ainda propor uma troca de guarda-redes.

Com o aproximar do final de uma temporada para esquecer em Stamford Bridge, o Chelsea já está a pensar na próxima época e, nesse sentido, os blues já terão marcado uma reunião junto do Inter na próxima semana, em Milão, para discutir dois tópicos relacionados com transferências.

O relato chega do jornal Evening Standard, que revela que um dos temas diz respeito ao futuro de Romelu Lukaku, que está prestes a terminar o seu período de empréstimo nos italianos e pretende permanecer mais uma época, nos mesmos moldes de 2022/23.

Essa possibilidade ganha força pelo facto de o Inter ter uma opção de renovar o empréstimo do avançado belga, de 29 anos, por mais uma época, a troco de oito milhões de euros, mesma soma que pagou no verão passado pela sua cedência.

Ainda assim, a instável condição financeira do clube estará a provocar dúvidas nos dirigentes do Inter, até porque Lukaku esteve longe dos números que já atingiu em anos anteriores, somando nove golos e três assistências em 26 jogos disputados, tendo ainda lidado com problemas físicos.

Leia também Vídeos Adeptos do Cruzeiro cantam por Pepa e o treinador emociona-se. Ora veja O Cruzeiro, orientado por Pepa, assegurou na madrugada desta quarta-feira a passagem aos oitavos de final da Taça do Brasil, ao vencer por 2-0 frente ao Náutico. Após o apito final, os adeptos do clube de Belo Horizonte cantaram pelo nome do técnico português, que ficou visivelmente emocionado [vídeo - Twitter/brunelas ᶜᵉᶜ].

O outro tema está relacionada com a baliza, com o Chelsea a estar interessado nos serviços do guarda-redes André Onana, tendo em mente uma troca direta com Kepa Arrizabalaga ou Édouard Mendy, restando saber se o Inter vai aceitar um negócio deste tipo ou se prefere uma transferência assente em dinheiro.

De volta a Lukaku, o jornal The Telegraph acrescenta que os blues vão oferecer ao dianteiro a possibilidade de se reafirmar em Stamford Bridge às ordens de Mauricio Pochettino, que já terá um acordo verbal para assumir o comando técnico da equipa.

Caso a oferta seja recusada, o conjunto londrino deverá virar atenções para Victor Osimhen, que brilha esta temporada ao serviço do Nápoles e está em vias de se sagrar campeão italiano.