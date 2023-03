Chelsea precisa de vender e Real Madrid está muito atento a lateral

Reece James é o preferido da direção e da equipa técnica para oferecer um outro tipo de concorrência a Dani Carvajal. Blues vão ter de vender, depois de duas janelas de mercado com gastos exorbitantes

Jude Bellingham não é o único jogador da seleção inglesa que interessa ao Real Madrid. Os merengues querem um novo lateral direito que possa concorrer com Dani Carvajal e Reece James parecer ser o nome mais consensual.

O AS dá o nome do jogador do Chelsea, mas lembra que o Real Madrid conhece a situação do lateral e a dificuldade do negócio. James renovou com os blues até 2028 e uma saída a preço de saldo está completamente colocada de parte.

Ainda assim, os londrinos vão ter de vender neste próximo mercado de transferências. Depois de duas janelas de mercado com gastos exorbitantes, o Chelsea está obrigado a negociar alguns dos seus ativos para impedir sanções da UEFA ou da própria Premier League.

O mesmo jornal lembra que o Real Madrid também está atento a Kai Havertz, outro dos principais ativos do Chelsea e antigo alvo dos merengues, que perderam a corrida nos meses da pandemia, quando os blues negociaram o canhoto com o Bayer Leverkusen.

Apesar de ter ainda 23 anos, James é já uma das figuras do Chelsea, equipa que representou em 142 ocasiões.