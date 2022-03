Chelsea pode ter de fazer viagem de dez horas de autocarro por não ter dinheiro para pagar avião

O Chelsea vive dias complicados e há o risco de não haver dinheiro para viajar de avião até Middlesbrough, para jogar a Taça de Inglaterra.

A vida do Chelsea não está fácil depois de os bens de Roman Abramovich terem sido congelados. Neste momento, há já dúvidas cerca do orçamento do clube para as deslocações da equipa para os jogos. Amanhã, quarta-feira, há jogo da Liga dos Campeões frente ao Lille, e no sábado os blues voltam a jogar, mas contra o Middlesbrough, nos quartos de final da Taça de Inglaterra.

E há dúvidas de que haja dinheiro para fretar um avião que leve a equipa até Middlesbrough - viagem de dez horas de autocarro, sensivelmente. Thomas Tuchel admite as dificuldades, mas reforça que é importante que os jogadores viajem de avião.

"Há restrições e temos de lidar com ele. Teremos de fazer ajustes na quantidade de staff que viaja com a equipa, o número de quartos nos hóteis e a forma de chegar aos jogos. Não se trata de luxos, mas somos uma equipa profissional, jogamos de dois em dois dias, quando os adversários jogam de quatro em quatro. E há o risco de lesões. Por isso, é melhor viajar de avião do que de autocarro", comentou na conferência de imprensa de antevisão ao jogo em Lille.

"Enquanto tivermos equipamentos e estivermos vivos enquanto equipa, vamos ser competitivos e lutar pelo nosso sucesso. Devemos isso aos adeptos", acrescentou.

Em relação ao jogo em Lille, importa referir que as questões logísticas foram tratadas antes de Abramovich ficar com os bens congelados, pelo que o Chelsea viajará sem restrições para o decisivo jogo na Champions.

Impedido de vender bilhetes, o clube londrino pediu à Federação Inglesa de Futebol para que o jogo da Taça em casa do Middlesbrough seja disputado à porta fechada.