Chelsea perto de contratar mais um Fofana: depois do central, um avançado

Datro é avançado, tem apenas 19 anos e joga no Molde. Blues perderam Broja para o resto da temporada

O Chelsea já começa a preparar a contratação de um avançado. Broja não joga mais em 2022/2023 e, a Stamford Bridge, estará para chegar mais um Fofana.

De acordo com Fabrizio Romano, os blues devem pagar, pelo menos, 10 milhões de euros ao Molde para garantir a contratação de Datro Fofana, jovem avançado de apenas 19 anos.

Na Noruega, ao serviço do Molde, Fofana fez 19 golos em 33 partidas, no ano de 2022. Leva, também, duas internacionalizações pela seleção A da Costa do Marfim.