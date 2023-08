Chelsea perde e Enzo Fernández esteve em foco pela negativa

Médio ex-Benfica falhou uma grande penalidade frente ao West Ham.

O Chelsea sofreu a primeira derrota na Premier League e segue sem vencer na prova, após cair no terreno do vizinho West Ham, por 3-1, num dérbi de Londres para esquecer para os blues.

Após o empate (1-1) com o Liverpool na estreia, o Chelsea, a equipa que mais investiu esta temporada em novas contratações, incluindo a chegada do técnico Maurício Pochettino, caiu com estrondo na segunda jornada da Premier League, num encontro em que até atuou quase meia hora com mais uma unidade.

O marroquino Aguerd, que acabaria expulso na segunda parte, deu vantagem ao West Ham, aos sete minutos, mas Chukwuemeka refez a igualdade, aos 28, numa primeira parte que podia ter terminado com o Chelsea na frente.

O médio argentino Enzo Fernández, ex-Benfica, desperdiçou uma grande penalidade em cima do intervalo e, no arranque da segunda parte, o agora internacional jamaicano Antonio voltou a meter os hammers na frente, aos 53 minutos.

Já nos descontos, e após resistir a atuar com apenas 10 jogadores, o West Ham confirmou um triunfo num lance com duas figuras que marcaram a última semana em Inglaterra.

O equatoriano Moises Caicedo, que se tornou no jogador mais caro da Premier League, estreou-se pelo Chelsea a cometer uma grande penalidade, convertida pelo brasileiro Lucas Paqueta, que está a ser investigado por alegadas apostas ilegais e arrisca uma longa suspensão.

Antes, em Birmingham, o Aston Villa goleou o Everton (4-1) e confirmou o péssimo arranque do emblema de Liverpool, que voltou a não contar com André Gomes e Chermiti, devido a questões físicas.

Ao intervalo, o Villa já vencia por 2-0, com golos de McGinn e do brasileiro Douglas Luiz, aos 18 e 24 minutos, respetivamente, com Bailei, aos 51, e Dura, aos 75, a confirmarem a primeira vitória da equipa da casa.

A segunda ronda fica completa na segunda feira com o Crystal Palace-Arsenal, mais um dérbi de Londres.