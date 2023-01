Chelsea não pára neste mercado: mais um reforço a caminho de Londres

Clube londrino terá chegado a um acordo com o PSV por Madueke.

O interesse do Chelsea em Noni Madueke, avançado do PSV, dos Países Baixos, já era conhecido, mas surge agora a informação de que o negócio entre os dois clubes está fechado, por 35 milhões de euros.

David Ornstein, jornalista do The Athletic, assegura que o clube londrino garantiu já a contratação do jovem inglês de 20 anos, que assim se torna em mais um reforço assegurado neste mercado de janeiro, depois de Datro Fofana, Andrey Santos, Benoit Badiashile e Mykhailo Mudryk, além de João Félix, neste caso emprestado pelo Atlético.

Com passagens pela formação de Crystal Palace e Tottenham, Madueke está nos Países Baixos desde 2018/19. Fez dois golos em nove jogos realizados esta época. Na anterior fez nove em 35 partidas.