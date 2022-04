Chelsea marca encontro com o Liverpool na final da Taça de Inglaterra

Derrotou o Crystal Palace por dois golos sem resposta.

O Chelsea juntou-se ao Liverpool na final da Taça de Inglaterra, depois de vencer neste domingo o Crystal Palace por 2-0, na segunda meia-final da competição.

Depois da eliminação na Liga dos Campeões, aos pés do Real Madrid, a equipa orientada por Thomas Tuchel resolveu a eliminatória no segundo tempo, com golos de Loftus-Cheek (65') e Mount (76').

O Liverpool, recorde-se, derrotou o Manchester City pode 3-2 no sábado. O decisivo jogo está agendado para o dia 14 de maio, em Wembley.