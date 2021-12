Chelsea, Manchester City e Liverpool destacam-se no topo da Premier League

O Chelsea lidera com 33 pontos, seguido do Manchester City, com 32, e do Liverpool, com 31

O trio que se destaca na luta pelo título na Premier League, formado pelo Chelsea, o Manchester City e o Liverpool, venceu esta quarta-feira o Watford, Aston Villa e Everton, respetivamente, na 14ª jornada.

Para a vitória do Manchester City no Villa Park foi fundamental a ação de dois internacionais portugueses, Rúben Dias e Bernardo Silva, autores dos dois golos da equipa de Pep Guardiola, o primeiro pelo ex-central do Benfica - que não costuma fazer o "gosto ao pé" -, fruto de um remate potente de fora da área, com o pé esquerdo, que abriu o caminho para o triunfo.

Bernardo Silva, após assistência do brasileiro Gabriel Jesus, aumentou a vantagem à beira do intervalo, aos 43, mas o Aston Villa conseguiu reduzir logo no início da segunda parte, aos 47, pelo avançado da casa Ollie Watkins, e reentrar na discussão do resultado, que se manteria até final.

Do trio da frente, o Liverpool, adversário do FC Porto na Liga dos Campeões, foi aquele que sentiu menos dificuldades para ultrapassar o rival Everton no dérbi da cidade, ao vencer por 4-1, com golos de Henderson, aos nove minutos, de Mohamed Salah, que bisou, aos 19 e 64, e do internacional português Diogo Jota, aos 79, aos quais a equipa da casa só conseguiu responder com um, aos 38, pelo dianteiro Demarai Gray.

O Chelsea enfrentou maior resistência por parte do Watford, só desbloqueando o jogo aos 73 minutos, com um grande golo do internacional marroquino Hakim Ziyech, a culminar uma grande jogada, já com Romelu Lukaku em campo, lançado por Thomas Tuchel aos 69 quando o resultado estava em 1-1 e a sua equipa não conseguia chegar com perigo à área adversária.

A equipa londrina foi a primeira a marcar, por Mason Mount, aos 29 minutos, mas o avançado nigeriano Emmanuel Dennis empatou à beira do intervalo, aos 43.

De referir que esta partida esteve suspensa cerca de meia hora, desde o minuto 12, devido à necessidade de socorrer um espetador nas bancadas, que terá sofrido um ataque cardíaco, e transportá-lo para o hospital.

Destaque para o segundo empate consecutivo, sem golos, do Wolverhampton, de Bruno Lage, frente ao Burnley, com os internacionais portugueses José Sá, Nelson Semedo, João Moutinho a entrarem no "onze" inicial, trio ao qual se juntaria Trincão, a partir do minuto 84.

Nos outros dois jogos de hoje, o Southampton empatou a dois golos na receção ao Leicester, enquanto no West Ham-Brighton também se registou um empate, mas a um golo.

O Chelsea lidera com 33 pontos, seguido do Manchester City, com 32, e do Liverpool, com 31, trio que cava já um fosso para os seus perseguidores, sendo os mais próximos o West Ham, com 24, e o Arsenal, com 23.