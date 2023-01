Chelsea: mais de 200 milhões investidos numa defesa que não pára de meter água

Equipa londrina já se despediu das taças e na Premier League está num desolador 10.º lugar.

Está a ser uma temporada complicada aquela que o Chelsea esta a viver em 2022/23. A formação londrina, agora orientada por Graham Potter, que rendeu Thomas Tuchel, foi goleada por 4-0 em casa do Manchester City e disse adeus à Taça de Inglaterra, depois de também ter sido já eliminada na Taça da Liga.

Na Premier League, as coisas também não correm pelo melhor: 10.º lugar com 25 pontos, a 19 do líder Arsenal.

A defesa tem sido um dos problemas do Chelsea, que sofreu 29 golos em 25 jogos oficiais esta temporada e apenas em seis conseguiu manter a baliza a salvo. Antonio Rudiger, Marcos Alonso e Andreas Christensen deixaram o plantel, mas Todd Boehly, novo proprietário, não olhou a custos na hora de reforçar a equipa.

Wesley Fofana foi contratado ao Leicester por 80 milhões, Cucurella deixou o Brighton por mais de 60 milhões, sem esquecer Kalidou Koulibaly (ex-Nápoles, 38 milhões) e Benoit Badiashile (que deixou o Mónaco neste mercado de inverno, por cerca de 40 milhões).

Contas feitas, mais de 200 milhões de euros investidos só no setor defensivo e cujos juros ainda não começaram a render.