Chelsea ligado a mais um jogador: vice-campeão do Mundo interessa já para janeiro

Marcus Thuram termina contrato com o Monchengladbach no próximo verão. Chelsea com vaga de lesões e a 10 pontos da Champions pronto para investir

O Chelsea promete continuar a ser dos clubes mais ativos no mercado de janeiro. O clube londrino é agora associado a Marcus Thuram, vice-campeão do Mundo pela França e figura do Monchengladbach.

De acordo com o jornalista Santi Aouna, do Foot Mercato, os ingleses estão atentos ao avançado, que termina contrato no próximo verão e que não deve renovar com o atual oitavo classificado da Bundesliga.

A 10 pontos dos lugares de Liga dos Campeões, o Chelsea vive uma crise de resultados e, também, de lesões, com várias figuras de fora, como Pulisic, Sterling, Mendy, Mount, Kanté, James ou Fofana, entre outros.