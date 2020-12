Chelsea-Krasnodar foi apitado por suspeito de corrupção

(FILES) In this file photo taken on October 2, 2018 Czech referee Pavel Kralovec gestures during the UEFA Champions League Group E football match between Bayern Munich and Ajax Amsterdam in Munich, southern Germany. - Czech referee Pavel Kralovec, who officiates in the Champions League, has been implied in a local match-fixing scandal, Czech media said on December 9, 2020. (Photo by Christof STACHE / AFP)

Árbitro da Chéquia Pavel Kralovec está implicado num caso que já levou à detenção e demissão do diretor adjunto da federação daquele país e da mulher do Comité de Arbitragem da UEFA

Na terça-feira, Pavel Kralovec dirigiu a partida entre o Chelsea e o Krasnodar, da sexta jornada da fase de grupos da Liga dos Campeões, com os russos a empatarem a um golo em Stamford Bridge que confirmou a passagem à Liga Europa (os londrinos já estavam qualificados para os oitavos de final da Champions). No dia seguinte, o nome de Kralovec surgiu na comunicação social checa, primeiro, e nos media internaiconais, depois, como estando ligado a um escândalo de resultados combinados, que em outubro levara à detenção de 19 pessoas, incluindo o diretor adjunto da federação de futebol daquele país, Roman Berbr.

O jornal checo "DNES", citando escutas policiais, escreveu que Berbr telefonou a Kralovec antes da final da Taça, em julho, prova que seria ganha pelo Sparta de Praga, após derrotar o Slovan Liberec por 2-1, garantindo assim uma vaga na fase de grupos da Liga Europa. Segundo as escutas, Berbr terá dito a Kralovec: "Muito simplesmente, preciso apenas de uma coisa política, de acordo? Você compreende. O Josef Krula passou [por cá] na segunda-feira". Krula é diretor desportivo do Sparta de Praga e antigo árbitro, tal como Roman Berbr, a cujo pedido - alegadamente, ouve-se nas gravações - Kralovec respondeu que tinha compreendido.

Kralovec foi alvo de críticas nessa final da taça checa por não ter expulsado o médio do Sparta Martin Frydek, que pisou um adversário, não obstante os avisos do videoárbitro para que o juiz de campo fosse ver as imagens.

O Sparta de Praga já negou, entretanto, qualquer ligação com este caso, tendo pedido uma "investigação profunda" ao mesmo.

Além de ter sido um dos 19 detidos em outubro no âmbito deste caso de "match-fixing", Roman Berbr, 66 anos, é um dos quatro que permanecem presos, tendo-se demitido do cargo que ocupava na federação checa desde 2013 e que, de acordo com os meios informativos locais, lhe permitia controlar o futebol do país. Esta não foi, no entanto, a primeira vez que Berbr surgiu implicado em polémica. No passado, já estivera no centro de diversas acusações em casos de corrupção e intimidação na federação de futebol da Chéquia, mas nunca nada foi provado.

Além do dirigente federativo, também a esposa dele sofreu consequências deste caso que envolve a final da Taça. Dagmar Damkova, que até aqui era famosa por ter sido a primeira mulher a arbitrar um jogo da principal divisão masculina daquele país, demitiu-se do lugar que ocupava no Comité de Arbitragem da UEFA. No organismo dirigido pelo italiano Roberto Rosetti, a checa era igualmente o único elemento feminino de um total de cinco.