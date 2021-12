Chelsea já trabalha para substituir Chillwell, mas terá de abrir os cordões à bolsa

Theo Hernández, avançado do Milan

Após o PSG, o Chelsea demonstrou interesse em Theo Hernández, uma das figuras do Milan.

O Milan já informou que não pretende negociar Theo Hernández esta temporada. Apesar disso, são muitos os clubes que parecem não estar dispostos a dar ouvidos ao desejo do clube italiano. Após o PSG, esta quarta-feira surgiu a notícia de que o Chelsea também tem interesse no lateral francês.

Em busca de um substituto de alto nível para o lesionado Chillwell, o treinador do Chelsea, Thomas Tuchel, vê o jogador de 24 anos com bons olhos. De acordo com o "Tuttosport", após o contacto da equipa inglesa, o Milan manteve a mesma resposta: o jogador é inegociável.

A mesma fonte, entretanto, destaca que a única forma de fazer os italianos mudarem de posição é uma "oferta indecente", que ultrapassaaria os 60 milhões de euros.

Theo tem contrato até junho de 2024, com um salário que gira em torno de 2,5 milhões euros líquidos. O avançado soma 17 golos e 18 assistências em 101 jogos no Milan.