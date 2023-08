Chelsea já gastou uma fortuna, mas Pochettino quer mais: "Não é fácil encontrar"

Blues à procura de um avançado

São muitas as centenas de milhões que o Chelsea gastou nas últimas janelas de transferências. Os blues acabaram de contratar dois médios que estavam nos planos do Liverpool, em Caicedo e Lavia, mas querem mais.

"Neste momento, não é fácil encontrar o perfil certo. Está em curso, estamos a trabalhar arduamente para ver se conseguimos trazer um jogador para o ataque", afirmou Mauricio Pochettino, no final do encontro com o West Ham, que bateu os blues, por 3-1.

Leia também Vídeos O penálti desperdiçado por Enzo Fernández no West Ham-Chelsea Ao minuto 43, o antigo médio do Benfica falhou o castigo máximo. Resultado chegou ao intervalo empatado a uma bola e a equipa da casa acabou por triunfar por 3-1. [vídeo Eleven Sports]

Recorde-se que o Chelsea, neste mercado de transferências, gastou pouco mais de 35 milhões de euros na contratação de Nicolas Jackson, avançado senegalês que jogava nos espanhóis do Villarreal.