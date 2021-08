Chelsea, Inter e ainda a MLS nas soluções apontadas a Lionel Messi

O Manchester City é dado como o destino mais provável para o argentino, mas a Imprensa internacional levanta outras opções.

Apesar de o PSG ser apontado como o destino mais provável de Lionel Messi, outras soluções vão sendo levantadas pela Imprensa desportiva internacional.

Se o jornal "AS" avançou na sexta-feira com o alegado interesse do Chelsea, que quereria saber as condições para contratar o craque argentino, o "Sport" fala este sábado do Inter. De acordo com o diário desportivo espanhol, o emblema italiano poderia tentar a contratação de "Leo" caso perdesse Lukaku, que também tem sido apontado como alvo do Chelsea neste mercado de transferências.

Ainda de acordo com o "Sport", a última opção a ser considerada pelo antigo jogador do Barcelona seria uma mudança para a MLS, algo que também já foi cogitado na Imprensa internacional.