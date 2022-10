Chelsea garante vitória com golo nos instantes finais

Redação com Lusa

Quem não teve uma tarde descansada na Premier League, este sábado, foi o Chelsea, na curta deslocação ao terreno do Crystal Palace - mas, ainda assim, assegurou os três pontos, com o golo de Conor Gallagher (que na última época estava no Crystal Palace), aos 90 minutos.

Antes, o francês Édouard adiantara o Crystal Palace, aos sete minutos, e o gabonês Pierre-Emerick Aubameyang restabeleceu o empate, aos 38.

O Chlesea está em quinto, com 13 pontos, a oito do Arsenal, mas tem um jogo a menos e em caso de vitória sobe a quarto, atrás de Arsenal, City (17 pontos) e Tottenham (17). O atual quarto é o Brighton, que também tem um jogo a menos e está com 14 pontos.

Marco Silva, que está na sua segunda época com o Fulham como treinador, vai alternando o excelente, contra equipas de topo, com o dececionante, como é o caso desta derrota caseiro por 4-1 face ao Newcastle.

Em outros jogos já disputados, Bournemouth e Brentford empataram, sem golos, e o Everton ganhou por 2-1 em Southampton.