Chelsea ganha dérbi londrino ao Tottenham e responde à vitória do Liverpool

O Chelsea regressou este domingo às vitórias na Premier League e mantém-se na perseguição ao vice-líder Liverpool, depois de vencer por 2-0 o Tottenham, no dérbi londrino que encerrou a 23.ª jornada.

O marroquino Hakim Ziyech abriu o marcador com um remate em arco perfeito, aos 47 minutos, enquanto o central brasileiro Thiago Silva fixou o resultado, aos 55, dando a melhor sequência a um livre de Mason Mount.

Os "blues", que vinham de quatro jogos sem vencer na Premier League, continuam no último lugar do pódio, com 47 pontos, atrás do líder Manchester City (57) e do Liverpool (48), segundo colocado, embora tenham mais dois jogos realizados do que os "reds" e mais um face aos citizens.

Já o Tottenham é sétimo, com 36 pontos (20 jogos), tendo averbado o primeiro desaire no campeonato sob o comando de Antonio Conte, que não foi feliz no reencontro com a equipa que conduziu à conquista do título inglês, em 2016/17.