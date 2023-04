Chelsea estará de olho em Mané, em rota de colisão com o Bayern

Avançado senegalês poderá deixar Munique no final da temporada e o Chelsea está atento à situação.

Mais um grande nome para o ataque do Chelsea? De acordo com informações veiculadas na imprensa inglesa, os blues estão interessados em Sadio Mané. O avançado poderá deixar o Bayern Munique ao fim de uma época, depois de ter agredido com um soco o companheiro de equipa Leroy Sané. Além disso, o rendimento não está a ser o esperado pelos responsáveis dos bávaros e a saída poderá mesmo acontecer.

O jornal Daily Mail noticia que Todd Boehly, dono do Chelsea, está decidido a gastar mais dinheiro em contratações.

O senegalês, de 31 anos, participou em 34 jogos esta temporada. Marcou 12 golos e fez cinco assistências.