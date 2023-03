Chelsea está chateado com Tuchel e tudo por causa de adjunto de Martínez na Seleção

Alemão afirmou publicamente que queria um membro da equipa técnica dos blues. Clube ainda não recebeu qualquer sondagem e, por isso, as declarações não caíram bem

Thomas Tuchel já não comanda o Chelsea há meio ano, sensivelmente, mas a relação entre blues e treinador voltou a azedar. Na apresentação como novo técnico do Bayern, o alemão teceu algumas declarações que não caíram bem em Stamford Bridge.

Tuchel referiu publicamente que queria contar com Anthony Barry, adjunto de Roberto Martínez na Seleção, na sua nova equipa técnica. De acordo com o The Telegraph, o Chelsea, clube onde milita o alvo do Bayern, não gostou de saber a notícia pela comunicação social, sem que houvesse um contacto prévio entre todas as partes.

Em Stamford Bridge há alguns anos, desde que Frank Lampard assumiu o comando técnico dos blues, Barry só sairá do clube caso o Bayern pague uma quantia. A mudança não implicará a saída do inglês da equipa técnica de Portugal, já garantiu Roberto Martínez.