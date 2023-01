Chelsea escorrega com o aflito Nottingham Forest e distancia-se dos lugares europeus

Nottingham Forest e Chelsea empataram 1-1 no último jogo da Premier League neste domingo.

O Chelsea não foi além de um empate (1-1) no terreno do Nottingham Forest, este domingo. Os blues distanciaram-se, assim, dos lugares europeus e ocupam o oitavo posto, com 25 pontos.

A equipa londrina começou a vencer, com um golo de Sterling, aos 16 minutos, mas Serge Aurier empatou aos 63'.

O aflito Nottingham Forest somou um ponto importante e subiu a 18.º (ainda na zona de descida), com 14 pontos. Ultrapassou o Wolverhampton, que tem 13, e distanciou-se do Southampton, último colocado, com 12.

Classificação da Premier League:

1.º Arsenal, 43 pontos (16 jogos);

2.º Manchester City, 36 pontos (16 jogos);

3.º Newcastle, 34 pontos (17 jogos);

4.º Manchester United, 32 pontos (16 jogos);

5.º Tottenham, 30 pontos (17 jogos);

6.º Liverpool, 28 pontos (16 jogos);

7.º Fulham, 25 pontos (17 jogos);

8.º Chelsea, 25 pontos (16 jogos).