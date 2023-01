Chelsea encontra alternativa a Enzo Fernández na Premier League

De acordo com o Daily Mail, o emblema londrino virou a atenção para Moisés Caicedo, médio do Brighton e que esteve presente no Mundial'2022 ao serviço do Equador.

O jornal Daily Mail garante esta sexta-feira que o Chelsea já deu por terminado o interesse em Enzo Fernández e encontrou uma alternativa ao médio do Benfica na Premier League: Moisés Caicedo.

O médio de 21 anos tem impressionado com as cores do Brighton na presente temporada - um golo e uma assistência em 19 jogos - e representou o Equador no Mundial'2022, marcando um golo na última jornada da fase de grupos, diante do Senegal.

Contratualizado aos seagulls até 2025, Caicedo está avaliado em 38 milhões de euros pelo site "Transfermarkt", mas o Brighton já terá avisado que não tem a intenção de permitir a sua saída neste mercado de inverno.