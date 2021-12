Chelsea em tempo de renovações e com um caso praticamente fechado

Thiago Silva deverá assinar um novo contrato com o clube londrino.

Habituado a contratações sonantes, o momento do Chelsea, campeão europeu em título, é de renovações. Ou pelo menos, de negociações para as tentar concretizar. Segundo informa o jornalista italiano Fabrizio Romano, especialista em mercado de transferências, Thiago Silva chegou já a um entendimento com o clube londrino.

O experiente central de 37 anos, segundo a informação, deverá assinar um novo vínculo, válido até 2023, prosseguindo assim uma etapa em Stamford Bridge iniciada em 2020/21.

O internacional brasileiro é um dos jogadores em final de contrato, assim como Rudiger, Christensen e Azpilicueta, também eles defesas e cujas renovações não foram, até ao momento, fechadas.

Thiago Silva regista ainda passagens por PSG, Milan, Fluminense, Dínamo de Moscovo e FC Porto B.