Chelsea e Liverpool não vão além de um nulo em jogo em atraso da Premier League

João Félix, nos blues, e Diogo Jota, nos reds, foram titulares

Chelsea e Liverpool não foram esta terça-feira além de um empate, 0-0, em jogo em atraso da oitava jornada da Premier League.

João Félix e Enzo Fernández foram titulares nos blues, enquanto Diogo Jota e Darwin Núñez figuraram no onze dos reds.

Com este desfecho, o Liverpool segue no oitavo posto, com 43 pontos, os mesmos do Brentford (nono), e o Chelsea é 11.º, com 39, juntamente com o Fulham (10.º), de Marco Silva.

De recordar que esta partida foi adiada devido à morte da Rainha Isabel II. Nos outros jogos em atraso disputados esta terça-feira, mas referentes à sétima ronda, o Brighton derrotou o Bournemouth, por 2-0, e Leeds e Aston Villa triunfaram sobre Nottingham Forest e Leicester, respetivamente, ambos por 2-1.

A Premier League é liderada de forma isolada pelo Arsenal, com 72 pontos, contra os 64 do segundo colocado Manchester City, que tem menos um jogo do que os 'gunners'.