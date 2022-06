Chelsea e Leeds chegam a acordo por Raphinha: só falta o sim do extremo

Raphinha acertou termos com o Barcelona, falta que o mesmo suceda com o Leeds

Extremo brasileiro foi associado a Arsenal e a Barcelona, mas deve acabar em Stamford Bridge. Proposta na ordem dos 65 milhões aceite pelo emblema de Elland Road

Muito cobiçado por alguns dos maiores clubes europeus, Raphinha está a caminho do Chelsea. A proposta de 65 milhões dos blues foi suficiente para convencer o Leeds.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, é total o entendimento entre os dois clubes, com o Chelsea a preparar-se para pagar a maior parte do valor mencionado já, a pronto.

Para garantir um reforço para as faixas em 2022/2023, o Chelsea terá ainda de chegar a acordo com o jogador, muito pretendido nas últimas semanas por Barcelona e Arsenal.

Nas duas últimas época, Raphinha notabilizou-se no futebol inglês, no geral, e no Leeds, em particular, alcançando os 67 jogos e os 17 golos.