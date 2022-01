Chelsea e Inter numa corrida por uma das revelações da Bundesliga

Borna Sosa é croata e alinha ao serviço do Estugarda.

Com 18 jogos realizados esta temporada e dois golos marcados, Borna Sosa, lateral croata de 24 anos, tem-se assumido como uma das revelações do futebol alemão esta temporada e é, por esta altura, notícia de mercado.

De acordo com a Sky Alemanha, Chelsea e Inter estão interessados no canhoto, cinco vezes internacional pela Croácia, e tentam fechar a contratação do jogador com o Estugarda, onde Sosa alinha desde 2018/19, após deixar o Dínamo Zagreb.

O clube londrino, recorde-se, perdeu Chilwell por lesão, enquanto o campeão italiano em título há muito que procura uma opção para o lugar.