Chelsea e City com acordo iminente e 52 milhões em cima da mesa

Sterling, internacional inglês, desejado em Londres.

Chelsea e Manchester City estão perto de protagonizar um negócio de muitos milhões de euros neste mercado de verão. Raheem Sterling está no planos do treinador Thomas Tuchel e é desejado em Stamford Bridge.

O jornal inglês "Daily Mail" assegura que o acordo entre os clubes está perto de ser fechado e deverá englobar um valor de 52 milhões de euros.

Sterling, 27 anos, termina contrato com os citizens em 2023 e esteve ao serviço do campeão inglês em título durante as últimas sete temporadas, depois de vestir a camisola do Liverpool.

Em 2021/22, o internacional pela Inglaterra apontou 17 golos em 47 jogos, tendo feito ainda oito assistências pela equipa treinada por Pep Guardiola.