Chelsea e Arsenal goleiam em particulares realizados nos EUA

Blues venceram o Wrexham, gunners bateram uma equipa de estrelas da MLS. Ambos os jogos terminaram com um 5-0 no marcador.

Na madrugada desta quinta-feira, o Chelsea realizou um jogo de pré-época frente ao Wrexham, do quarto escalão do futebol inglês, e venceu por 5-0, na Carolina do Norte, Estados Unidos da América.

Ian Maatsen (3' e 42'), Conor Gallagher (80'), Christopher Nkunku (90') e Ben Chilwell (90+3') apontaram os blues, que estrearam Mauricio Pochettino no comando técnico.

Já o Arsenal defrontou uma equipa de estrelas da Major League Soccer (MLS), que foi orientada por Wayne Rooney, treinador do DC United, e triunfou por 5-0.

Em Washington, Gabriel Jesus (5'), Leandro Trossard (23'), Jorginho (47' g.p.), Gabriel Martinelli (84') e Kai Havertz (89') marcaram para os gunners. O português Fábio Vieira entrou na segunda parte.