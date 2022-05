Chelsea duplica salário de Mason Mount na próxima temporada

Mason Mount já é uma figura estabelecida no Chelsea

Médio foi eleito melhor jogador da temporada dos blues pela segunda vez consecutiva

Mason Mount foi eleito, pela segunda época consecutiva, como o melhor jogador do Chelsea e o clube, perante mais uma grande temporada do internacional inglês, vai recompensá-lo com uma subida de salário considerável.

De acordo com o The Athletic, o Chelsea vai duplicar o salário de Mount, que passará de auferir 96 mil euros por semana para 192 mil euros.

Esta época, o médio ofensivo de 23 anos melhorou os números da temporada passada, a segunda em Stamford Bridge, registando 13 golos e 16 assistências em 53 jogos disputados, tendo sido ainda o único jogador do plantel blue a ultrapassar os dois dígitos em ambos os capítulos.

Com contrato até 2024, também uma extensão do vínculo estará prevista nos planos do clube.