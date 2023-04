Chelsea: dois treinadores deram nega, sobram três hipóteses e uma surpreende

Comando técnico para a próxima temporada continua a ser tema forte, mas o Chelsea não está com vida fácil.

O Chelsea não parece estar com vida fácil para encontrar um treinador para a próxima temporada. A imprensa internacional faz uma espécie de ponto de situação no que toca aos candidatos e dois nomes fortes já se retiraram da corrida: Luis Enrique, ex-selecionador espanhol, e Julian Nagelsmann, que recentemente foi demitido do Bayern.

A forte crise pela qual passa o emblema londrino e a necessidade de iniciar um projeto do zero em 2023/24, sem presença nas provas europeias, terão afastado os treinadores do cargo, apesar de ambos manterem o desejo de ingressar na Premier League.

Posto isto, dois nomes são mencionados como possibilidades: a mais forte é Pochettino, que já orientou Southampton e Tottenham em Inglaterra, sem esquecer Kompany, que fez regressar o Burnley ao principal escalão inglês. Ange Postecoglou, australiano de 57 anos que treina o Celtic, também é um nome apontado, este com maior surpresa.