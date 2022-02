Chelsea disposto a ouvir propostas pelo guarda-redes mais caro da história

Fotografia: Action Images via Reuters

Kepa Arrizabalaga, guarda-redes do Chelsea

Kepa Arrizabalaga pode voltar a perder o lugar para Mendy, que vai regressar depois de conquistar a CAN com o Senegal

Kepa Arrizabalaga até foi decisivo na meia-final do Mundial de Clubes, com um par de defesas que ajudaram o Chelsea a derrotar Leonardo Jardim, mas a sua continuidade em Londres está longe de ser uma garantia. A imprensa inglesa garante mesmo que os blues vão querer ouvir propostas no próximo verão.

De acordo com o jornal The Guardian, a condição de suplente de Mendy pode ajudar a que o espanhol abandone Stamford Bridge, depois de chegar em 2018, por 80 milhões de euros, vindo do Athletic.

O contrato do internacional espanhol é válido até 2025 e a imprensa vai associando o guardião a equipas como o Bayern de Munique, o Atlético de Madrid e o Barcelona.