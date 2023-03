Agora é oficial: Chelsea devolve médio que tinha contratado há dois meses

Andrey Santos vai voltar ao Vasco da Gama e ficará no Brasil até junho. Custou mais de 12 milhões de euros aos blues

Andrey Santos, médio contratado pelo Chelsea há, sensivelmente, dois meses, vai voltar ao Vasco da Gama, por empréstimo, confirmaram os blues, esta quinta-feira.

Contratado por pouco mais de 12 milhões de euros ao Vasco, precisamente, o médio não vai contar para a segunda metade de temporada do Chelsea, voltando a Stamford Bridge no próximo verão.

Com apenas 18 anos, Andrey Santos foi a grande figura da seleção brasileira no último Sul-americano sub-20, com seis golos marcados em oito partidas. Com a camisola do Vasco da Gama contabiliza um total de 38 jogos.