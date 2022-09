Chelsea despede diretor comercial devido a assédio sexual

Um mês depois de ser contratado, Damian Willoughby deixa os "blues".

O Chelsea despediu o diretor comercial, Damian Willoughby, devido a assédio sexual, um mês depois de o ter contratado. O próprio clube assumiu o despedimento, "com efeito imediato", em comunicado.

De acordo com a Imprensa inglesa, Willoughby terá enviado "mensagens inapropriadas" a Catalina Kim, empresária sul-coreana, antes de assumir o cargo. O clube inglês refere as mensagens no seu comunicado, mas sem revelar o teor das mesmas.

"Este comportamento vai contra o ambiente de trabalho e a cultura corporativa que está a ser estabelecida no clube por parte dos novos donos", lê-se apenas.

Catalina Kim, única agente asiática de futebol na Europa, falou com Tom Glick, líder de negócios do Chelsea e responsável pela contratação do diretor comercial, depois de saber que Damian Willoughby estava no clube, dizendo-lhe ter sido assediada sexualmente pelo novo funcionário, que já havia trabalhado no Manchester City e na EA Sports.

Segundo o "The Telegraph", em diversas mensagens recebidas em 2021 e fornecidas a Glick, Willoughby perguntou a Catalina Kim se estava nua, falou em ter relações sexuais, enviou-lhe um vídeo com sexo explícito e propôs à empresária um encontro com o diretor executivo do Manchester City, Ferran Soriano, se ela estivesse disposta a ser "marota".

As mensagens terão depois assumido um tom agressivo, quando Kim recusou uma proposta do até agora diretor comercial do Chelsea, com vista à criação de um fundo para comprar o clube e assim rivalizar com a proposta de Todd Boehly, o novo dono dos "blues".