Chelsea despacha Bakayoko e contrata avançado do Villarreal

Blues continuam muito ativos no mercado

O Chelsea de Mauricio Pochettino continua muito ativo no mercado e hoje deu a conhecer a saída de um jogador que tinha mais um ano de contrato, não revelando os termos da rescisão: Tiemoué Bakayoko.

O médio custou 40 milhões em 2017, oriundo do Mónaco, e foi opção regular com Antonio Conte. Depois perdeu espaço e acabou emprestado a Mónaco, Nápoles e Milan.

Quanto a reforços, os blues terão chegado a acordo por Nicolas Jackson, do Villarreal. O avançado senegalês marcou 13 golos na última temporada e o The Athletic fala em acordo alcançado com o jogador. O Villarreal encaixará o valor da cláusula de rescisão, 35 milhões de euros.