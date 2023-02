Chelsea: depois de muitos milhões, uma jovem promessa de 17 anos

Jimmy-Jay Morgan brilhava nos escalões de formação do Southampton.

Depois de muitos milhões investidos no mercado de janeiro, com Enzo Fernández à cabeça, o Chelsea anunciou esta sexta-feira a contratação de Jimmy-Jay Morgan. Trata-se de um jovem avançado de 17 anos que brilhava nos escalões de formação do Southampton.

"Ao contratar Jimmy-Jay, adicionamos um jogador com bom potencial à nossa Academia. É um atacante empolgante e estamos muito satisfeitos por ele ter escolhido o Chelsea para esta próxima e importante etapa do seu desenvolvimento., afirmou Jim Fraser, responsável pelo recrutamento e desenvolvimento de jovens no clube londrino.

Depois de já terem libertado 281,99 milhões de euros no recrutamento de oito reforços no último verão, os blues, que até ocupam um modesto nono lugar da Liga inglesa, investiram mais 329,5 milhões no mês passado, renovando os seus máximos em aquisições.

Campeão mundial pela Argentina, numa prova em que foi considerado o melhor jogador jovem, o médio Enzo Fernández tornou-se o reforço mais caro da história do Chelsea, ao ocasionar 121 milhões ao Benfica, líder da I Liga.

Os bolsos ilimitados do Chelsea derivam do consórcio encabeçado pelo multimilionário norte-americano Todd Boehly, que concretizou a compra do clube há cerca de meio ano junto de Roman Abramovich, cidadão russo com passaporte português, mas que tinha passado a ser alvo de sanções europeias, motivadas pela invasão da Rússia à Ucrânia.