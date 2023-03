Chelsea define preço por Mason Mount, que já escolheu destino predileto

Médio está interessado em reencontrar Thomas Tuchel e jogar no Bayern de Munique. Blues não aceitam negociar abaixo dos 79 milhões de euros

Mason Mount continua a ser uma das grandes dúvidas do futuro próximo do Chelsea. Figura da equipa com Lampard e Tuchel, o médio perdeu espaço desde a chegada de Graham Potter e a saída pode mesmo avançar no próximo verão.

Ora, de acordo com o The Guardian, o internacional inglês via com bons olhos a transferência para Munique. Com Tuchel, o novo técnico dos bávaros, Mount foi protagonista do Chelsea e acabou campeão europeu, o que pode ajudar à materialização da transferência.

Segundo o Daily Mail, o Chelsea não aceitará vender Mount abaixo dos 79 milhões de euros. Apesar de não ser um titular da equipa, os blues reconhecem qualidade no jogador e, por isso, querem obrigar outro emblema a abrir os cordões.

Com contrato até 2024, Mason Mount é um dos jogadores do atual plantel do Chelsea com mais partidas no clube. Ao todo, o médio inglês já representou o clube em 192 ocasiões, marcando 33 golos.